Прокуратура инициирует проверку причин пожара на полигоне в Пермском крае

Олег Антонов

Природоохранная прокуратура Пермского края возьмёт на контроль расследование причин пожара на полигоне для отходов в Кунгуре, о чём сообщила в своих социальных сетях. Возгорание произошло 16 мая, когда местные жители заметили густой чёрный дым и почувствовали запах гари. Экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия. Об этом пишет «Рифей».

В связи с инцидентом межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку. Ведомство пообещало принять все необходимые меры, если будут выявлены основания для этого.

Напомним, что 16 мая в другом районе Перми, Закамске, также произошёл крупный пожар. Огонь охватил ангары на площади 2 тыс. кв. м.

