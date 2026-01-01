За неделю в Пермском крае бензин подорожал на 13 копеек Цена на АИ-98 осталась прежней

Константин Долгановский

С 5 по 12 мая 2026 года цены на бензин и дизель в Прикамье вновь выросли. Средняя цена литра увеличилась на 13 коп., до 66,9 руб.

Бензин АИ-92 и АИ-95 стал дороже: теперь за литр АИ-92 просят 63,65 руб., а за АИ-95 — 68,84 руб. Стоимость дизельного топлива также возросла, до 77,77 руб. Цена на АИ-98 осталась прежней — 94,46 руб. за литр.

Рост цен на бензин автомобильный было зафиксирован в 38 субъектах РФ (более всего в Республике Крым, где цена поднялась сразу на 0,8%).

Снижение цен было зафиксировано в трёх регионах, более всего — в Ямало-Ненецком АО (-1,1%).









