В Прикамье определили нарушителей за публикацию видео с нападениями БПЛА Разместивших кадры оштрафуют

Исполняющий обязанности министра территориальной безопасности Пермского края Альберт Марданов на встрече с журналистами сообщил, что распространяемые некоторыми пабликами видеоматериалы с дронами, их падениями, повреждениями зданий и другими последствиями в Пермском крае дестабилизируют общество. В социальных сетях и домовых чатах после появления подобных видео началась паника. Родители забирали детей из школ, дети прятались в подвалах или туалетах, люди испытывали стресс и получали психологические травмы, хотя реальной угрозы не было.

Также Марданов напомнил, что публикация подобных видео запрещена ещё и потому, что может раскрывать противнику особенности местности, а также работу систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

В Пермском крае уже подготовлены материалы на владельцев пабликов, которые публиковали запрещённую информацию. За нарушение запрета предусмотрена административная ответственность. Для юридических лиц штраф может достигать 300 тыс. руб., а при повторном нарушении — до 1 млн руб. Граждане могут быть оштрафованы на 4 тыс. руб., должностные лица — до 40 тыс. руб. Власти планируют увеличить размеры штрафов.

Марданов призвал воздерживаться от репостов непроверенной информации, проверять данные и доверять только официальным источникам.

Вся достоверная информация о происшествиях в сфере безопасности публикуется главой региона и официальными ведомствами.

