Специалисты Министерства природы Пермского края и Пермского зоопарка спасли заблудившегося лося Животное простояло на набережной больше суток

Фото: Министерство природных ресурсов Пермского края

На протяжении всего уикенда 16 и 17 мая пермские соцсети были переполнены фотографиями и видео с набережной в районе Перми I, куда 16 мая с правого берега Камы приплыл годовалый лось — сеголеток. Животное было обессилено и потеряло ориентацию.

Получив сигнал от очевидцев, сотрудники минприроды Пермского края 16 мая выехали для оценки ситуации, убедились, что лось невредим и передвигается самостоятельно. Однако наутро оказалось, что животное никуда с набережной не ушло. Было принято решение о проведении спасательной операции, участок набережной оградили, чтобы изолировать лося.

Вечером 17 мая ветеринар Пермского зоопарка пытался использовать специальные препараты для временного обездвиживания животного, но неудачно; после второй попытки обездвижить животное дротиком лось погрузился в воду и поплыл обратно — на правый берег. Сотрудники минприроды сопровождали его на лодке.

Как только лось почувствовал землю под ногами, он вышел на берег и лёг отдохнуть среди растительности. Животное сможет восстановится и продолжить свой путь.

Специалисты напоминают, что в Пермском крае продолжается сезонная миграция лосей. Автомобилистам стоит быть внимательнее на дорогах, а в случае нахождения животного в населённом пункте жителей просят не пытаться с ним взаимодействовать, а сообщить об этом факте по телефону 112.

