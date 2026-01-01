Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Легендарная пермская балерина отметила 70-летие Сегодняшняя Надежда Павлова — профессор ГИТИСа

Юная Надя Павлова в миниатюре "Озорница", поставленной для неё Маратом Газиевым. Фото: balletperm.ru

Народная артистка СССР Надежда Павлова 15 мая отпраздновала юбилей — 70-летие. Это важная дата для всех любителей балета и для всех пермяков: Павлова была и остаётся главной легендой пермского балета.

Балетный эксперт Анна Галайда называет её «балериной уникальных данных и уникальной судьбы, которая в 1970-е привела в балет целое новое поколение зрителей, как до нее это делали Максимова и Васильев».

Надежда Павлова родилась в 1956 году в Чебоксарах. В 1966 году поступила в Пермское хореографическое училище, училась у Людмилы Сахаровой. В 1973 году мировой сенсацией стал её Гран-при на II Международном конкурсе артистов балета в Москве.

После окончания училища балерина поступила в Пермский театр оперы и балета, где танцевала все главные партии классического репертуара, в также главные партии в балетах Николая Боярчикова. Зрители тех лет не забудут её трогательную Жизель и воздушную Джульетту.

С 1976 по 2000 год — балерина Большого театра. Сегодня Надежда Павлова является профессором ГИТИСа и балетмейстером-репетитором балетной труппы Большого театра.

