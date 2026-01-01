Фестиваль «Пермский велофест» собрал более 1700 участников Дан официальный старт велосезону в Перми

Фото: тг-канал Эдуарда Соснина

В Перми 17 мая прошёл массовый велозаезд, который официально дал старт велосипедному сезону.

Как сообщает в своём телеграм-канале глава Перми Эдуард Соснин, в событии приняли участие более 1700 велолюбителей.

На ул. Подлесной и вокруг Балатовского парка были организованы массовые и любительские заезды, детский старт и шоссейные гонки. Каждый гость мог посетить интерактивные площадки, мастер-классы и концертную программу.

Победителями шоссейной гонки на дистанции 33 км стали Анастасия Пьянникова и Данил Конотоп. На 16,5 км первые места заняли Татьяна Шуклина и Сергей Кожухов. В детском старте — Агния Усольцева и Савелий Шуман.

