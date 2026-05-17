Выпускники пермской «Новой драмы» представят в Санкт-Петерубрге спектакль о Татьяне Лариной Премьера спектакля Владислава Тутака и Сергея Толстикова пройдёт 17 мая в театре «На Литейном»

Сегодня, 17 мая, в петербургском Театре «На Литейном» пройдёт премьера спектакля Владислава Тутака «Татьяна Ларина» (16 +) по пьесе Сергея Толстикова, созданной на основе пушкинского «Евгения Онегина». Оба автора спектакля — выпускники пермского Камерного театра «Новая драма», ученики Марины Оленёвой.

Как пишет журнал «Театръ», в фокусе внимания создателей оказывается внутренний мир героини. Жанр спектакля обозначен как «Сны в двух действиях». На сайте театра сказано, что «текст Пушкина здесь не адаптирован, а пересобран драматургом Сергеем Толстиковым с сохранением ритмической и рифмовой структуры, но с решительной сменой маршрута».

