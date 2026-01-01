Глава Следственного комитета РФ проконтролирует транспортную доступность деревни в Пермском крае Автобусы в Копыловку не ходят уже два года

Архив ИД «Компаньон»

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе уголовного дела о ненадлежащей транспортной инфраструктуре в деревне Копыловка Оханского района Пермского края.

Информацию о нарушении следователи обнаружили в социальных сетях. Так, в сети ВКонтакте есть сообщения о том, что на протяжении длительного времени не осуществляется движение общественного транспорта в деревню, причина — ненормативное состояние остановочного павильона и отсутствие подъездной площадки к нему. Автобусы прекратили останавливаться здесь уже два года назад: не положено высаживать пассажиров на необорудованной площадке.

Как ясно из сообщения, в деревне живёт около 100 человек, в основном пенсионеры, которым нужно часто ездить в краевую больницу. Пожилые люди вынуждены идти пешком в Оханск вдоль оживленной дороги без тротуаров. Расстояние — около двух километров. Местные жители писали письма в администрацию с просьбой решить проблему, пытались прорваться на приём к главе Оханского округа, но проблема решена не было. Тогда они обратились на прямую линию с президентом.

В настоящее время Следственное управление Следственного комитета России по Пермскому краю возбудило уголовное дело по факту нарушения. 17 мая председатель Следкома Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Пермскому краю Валерию Сафонову представить доклад о результатах расследования уголовного дела, а также проводимой работе по восстановлению прав жителей населенного пункта на транспортную доступность.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

