Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В литературном музее в Прикамье пройдёт писательская лаборатория Во Всеволодо-Вильве отметят день памяти Бориса Пастернака Поделиться Твитнуть

Фото: музей "Дом Пастернака"

В музее «Дом Пастернака» во Всеволодо-Вильве 30 мая, в день памяти Бориса Пастернака, пройдёт творческая лаборатория «Писатели на Вильве».

В событии могут принять участие не только профессиональные писатели, но и блогеры, авторы фанфиков и другие любители.

Спикеры — писатели, публицисты, драматурги и журналисты из Санкт-Петербурга, Каменск-Уральского и Перми — будут обсуждать тенденции современной прозы, принципы творческого письма и проводить мастер-классы по написанию текстов в жанре автофикшн. Участники резиденции — Наталья Калинникова (Санкт-Петербург) писательница, преподаватель творческого письма и редактор; Юлия Савиковская (Санкт-Петербург) — писатель, драматург, журналист и переводчик, исследователь переводческой деятельности Бориса Пастернака; Алексей Рачунь (Пермь) — писатель, публицист, номинант национальной премии «Большая книга», Ольга Рыбакова (Каменск-Уральский) — писательница, прозаик, журналист, редактор информационного портала «Единая афиша Каменска-Уральского».

Арт-резиденцию «Писатели на Вильве» организует компания «Аспектус» в рамках проекта «Литературный ландшафт провинции», поддержанного Фондом президентских грантов.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.