В Пермском аэропорту отменены дневные рейсы в Москву Московские аэропорты закрывались из-за угрозы беспилотников

Согласно онлайн-табло аэропорта Большое Савино, 17 мая отменены два дневных рейса авиакомпании «Аэрофлот» из Перми в Шеремеьево: СУ-1201 с отправлением по расписанию в 13:30 и СУ-1203 с отправлением в 16:00.

Это связано с тем, что не прибудут смежные рейсы из Москвы в 12:40 и 15:10 соответственно. Нынешней ночью, по сообщениям Росавиации, аэропорты Москвы закрывались из-за угрозы атаки БПЛА. Ограничения в аэропорту Шереметьево были сняты только в 09:45.

