В пермском аэропорту температура достигла +30 градусов Ожидается дальнейшее повышение температуры в ближайшие два дня

В Пермском аэропорту Большое Савино 16 мая температура воздуха достигла +30°С впервые в нынешнем сезоне. Об этом сообщает в своём паблике «Опасные природные явления Пермского края» профессор-метеоролог Андрей Шихов.

Специалист напоминает, что пять лет назад в этот день было еще жарче — до +31,9°С, что стало самым высоким значением температуры воздуха для всей второй декады мая 2021 года.

В Перми 17 мая среднесуточная температура выше нормы уже более чем на 10°С, и это не предел: по мнению Шихова, будет ещё теплее. В соседних регионах температура уже выше: в Кировской области до +31,6°С, в Республике Коми до +30,7°С, в Архангельской области до +30,6°.

Вынос тепла продолжается через Южный Урал на север и северо-запад. Завтра, 18 мая, тропический воздух доберется уже до Воркуты. В Пермском крае характер погоды существенно не изменится, но станет ещё чуть жарче, особенно на северо-западе, где может быть до +31°С.

В Перми пик жары ожидается в понедельник и вторник, когда должен состояться переход через +30°С и новые суточные рекорды тепла.

