В Прикамье скончался бывший руководитель и акционер лысьвенского завода «Привод» Виктору Тетюеву было 75 лет

Фото: дума Лысьвенского округа

В Лысьва на 76-м году жизни скончался Виктор Тетюев, который долгие годы возглавлял АО «Привод» (Лысьвенский турбогенераторный завод) и был его основным акционером. Об этом сообщается на официальной странице местной думы в социальных сетях.

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении.

Виктор Тетюев родился 24 июля 1950 года в деревне Исаково Березовского района. На предприятие «Привод» он пришёл в 1972 году, а с 1987 года стал его руководителем. После преобразования завода в акционерное общество Тетюев сохранил за собой статус основного собственника. В 2010 году он оставил пост генерального директора.

Помимо производственной деятельности, Виктор Тетюев активно участвовал в жизни города: был депутатом думы Лысьвенского городского округа четырёх созывов. За вклад в развитие промышленности и общественную работу он был удостоен высоких государственных и региональных наград, среди которых ордена «За заслуги перед Отечеством», «Знак Почёта», Дружбы, Петра Великого I степени, а также нагрудный знак «Герб Пермской области».

