В Перми случился пожар в ангаре по улице Правобережной По предварительным данным, никто не пострадал Поделиться Твитнуть

Фото: МЧС Прикамья

Днём 16 мая в Перми произошло возгорание на ул. Правобережной. Информации о пострадавших не поступало, площадь пожара уточняется. По данным МЧС, к тушению привлечено более 60 человек и 16 единиц техники. Об этом сообщили в пресс-службе минтербеза Прикамья.

Причину пожара установит дознаватель МЧС России. При этом сегодня в Пермском крае инцидентов, связанных с беспилотниками, не зарегистрировано, отметили в минтербезе.

По предварительным данным, площадь пожара составляет 2 тыс. кв. м. Пострадавших нет, а 30 человек вышли наружу самостоятельно.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.