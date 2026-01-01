В Перми 17 мая перекроют движение на улице Подлесная В городе будет проходить Велофест

Схема движения / департамент транспорта администрации Перми

В Перми в связи с проведением Велофеста временно изменится схема движения автобусов в микрорайоне Парковый. В воскресенье, 17 мая, с 7:00 до 17:00 автобусы не будут ходить по улице Подлесной. Это связано с перекрытием дороги для проведения массового спортивного мероприятия, сообщили в департаменте транспорта города.

В этот день маршруты №50 и №54 изменят путь следования: вместо ул.Подлесной они будут двигаться по пр.Парковый — как в сторону центра, так и обратно. Для маршрута №50 точкой разворота станет кольцо на улице Куфонина. Кроме того, маршруты №11, 12 и 19 будут направлены по альтернативной схеме с заездом к остановкам «Улица Папанинцев», «Дворец Культуры Железнодорожников» и «Улица Малкова».

Пассажирам рекомендуется заранее планировать поездки и учитывать возможные изменения в движении общественного транспорта.

