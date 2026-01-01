В Перми следователи помогли сироте получить жильё
Девушка семь лет стояла в очереди на квартиру
В Перми благодаря вмешательству следователей регионального управления Следственного комитета России Диане Ляшенко, оставшейся без попечения родителей, была предоставлена благоустроенная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе СК.
С 2019 года девушка стояла в очереди на получение жилья, однако, несмотря на решение суда, местная администрация не предпринимала никаких действий. В результате девушке пришлось арендовать жильё, что создавало для неё серьёзные финансовые трудности. Обращения в различные инстанции не дали результата.
В сентябре прошлого года Диана опубликовала видеообращение в соцсетях, после чего по указанию руководителя регионального управления СК России Дениса Головкина было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Ситуацию взял под личный контроль председатель СК России Александр Бастрыкин.
В апреле этого года, благодаря действиям следователей, Диане предоставили благоустроенную квартиру в новом доме в городе Губахе. При вручении ключей девушка поблагодарила главу СК и сотрудников ведомства за помощь в реализации её права на жильё и исполнившуюся мечту.
