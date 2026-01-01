В апреле продажи автомобилей в Прикамье увеличились почти на 25% В регионе продали 2112 машин

Константин Долгановский

В апреле 2026 года в Пермском крае зафиксирован значительный рост продаж новых легковых автомобилей. По данным аналитиков из сообщества «Автомаркетолог» и агентства VERRA, количество регистраций новых машин увеличилось почти на четверть — на 24,9% по сравнению с апрелем прошлого года. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

В абсолютных цифрах это составило 2112 проданных авто, что заметно больше, чем в марте, когда было зарегистрировано 1695 новых легковых машин.

Лидером продаж среди марок традиционно стала Lada — в апреле её выбрали 619 покупателей, что на 26,5% больше, чем год назад. Среди других популярных брендов выделяются Haval (217 авто, рост на 27,8%), Belgee (135 авто, впечатляющий рост на 84,9%) и Changan (90 авто, увеличение на 12,3%). Такой интерес к новым автомобилям свидетельствует о восстановлении спроса и расширении ассортимента на рынке.

Параллельно с ростом продаж новых авто в регионе увеличилось и количество регистраций подержанных легковых машин. В апреле 2026 года этот показатель вырос на 9,7% и составил 8006 автомобилей. Таким образом, автомобильный рынок Прикамья демонстрирует положительную динамику как в сегменте новых, так и в сегменте подержанных машин.

