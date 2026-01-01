В Перми на «Авито» продают редкие советские артефакты Пользователям предлагают кинообъектив, часы и куклу 1960-х годов

В Перми на платформе «Авито» появились необычные лоты, связанные с советской эпохой. Среди них — профессиональный анаморфотный кинообъектив ЛОМО, часы, которые носили полярники, и коллекционная кукла 1960-х годов. Эти предметы интересны не только коллекционерам, но и ценителям истории и техники, сообщили в пресс-службе «Авито».

Первое место по цене занимает кинообъектив ЛОМО БАС 80 мм T2.5 (1959 года выпуска). В объявлении говорится, что объектив был приобретён в 1962 году для любительской камеры, но практически не использовался и хранился в заводской упаковке. В 2024 году его адаптировали под современное крепление PL mount. Такие объективы ценятся за особый «кинематографичный» рисунок, мягкие блики и пластику кадра, что делает их востребованными у операторов и коллекционеров. Цена объектива — 830 тыс. руб.

На втором месте расположились часы «Полюс» Первого московского часового завода. Эти часы выпускались в конце 1950-х — начале 1960-х годов и ассоциировались с советскими полярными экспедициями. Модель отличается устойчивостью к сложным условиям и антимагнитными вставками — редкое техническое решение для того времени. Экземпляр полностью оригинален и сохранился в коллекционном состоянии. Цена — 125 тыс. руб.

Тройку лидеров замыкает кукла «Синеглазка» 1960-х годов. Эта кукла создана художницей Еленой Лавровой и отличается сложной художественной проработкой. В советское время такие игрушки выпускались ограниченными сериями. Представленный экземпляр сохранился без реставраций, с оригинальной росписью лица, родной одеждой и париком. Сегодня подобные куклы считаются предметами декоративного искусства СССР и востребованы у коллекционеров. Цена — 90 тыс. руб.

