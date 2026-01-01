Каждая вторая пермячка мечтает о собственном бизнесе Особенно это касается молодых девушек 18-24 лет

Константин Долгановский

По данным аналитиков "Авито", почти половина женщин в Перми (48%) стремится открыть свой бизнес, особенно это касается молодых девушек 18-24 лет (71%). Чаще всего опрошенные интересуются сферами красоты и здоровья (24%), производства (20%) и онлайн-торговли (15%); аренда — 14%.

Женщины 18-24 лет чаще других возрастных групп проявляют интерес к бизнесу в областях производства, информационных технологий и в автомобильной сфере. В то время как респонденты 25-34 лет предпочитают сферы услуг и развлечений, женщины старше 55 лет высказывают интерес к сельскому хозяйству и образованию.

Большинство женщин (61%) предпочли бы открывать бизнес самостоятельно, а средний стартовый капитал, который они планируют вложить, составляет 410 тыс. руб. Однако 34% опрошенных откладывают запуск из-за нехватки средств, а 30% — из-за отсутствия уверенности в своих навыках.

