Пермякам напомнили о правилах пожарной безопасности во время жары

Алёна Бронникова

В Министерстве территориальной безопасности Пермского края предупредили пермяков о правилах пожарной безопасности во время летней жаркой погоды.

В ведомстве отметили, что высокая температура — это фактор риска. Выбирая отдых на природе, необходимо помнить о правилах безопасности:

— Важно не оставлять костёр горящим после покидания места отдыха;

— Нельзя разрешать детям баловаться со спичками. Родителям стоит рассказать о запрете на поджог сухой травы;

— Запрещено оставлять в лесу самовозгораемый материал, стеклянную посуду, так как в солнечную погоду она может сфокусировать солнечный луч.

В минтербезе напомнили, что в случае пожара необходимо звонить 112, 101 или 01.

