В микрорайоне Парковый в Перми на время изменится движение автобусов Ограничения связаны с проведением Велофеста Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми 17 мая с 7:00 до 17:00 в микрорайоне Парковый будет временно закрыто движение автобусов по ул. Подлесной. Как сообщили в городском департаменте транспорта, ограничения связаны с проведением Велофеста.

Автобусы маршрутов №50 и №54 на участке от ул. Желябова до ул. Куфонина будут следовать по Парковому проспекту вместо ул. Подлесной в обе стороны. Маршрут №50 будет разворачиваться на разворотном кольце «Улица Куфонина».

Кроме того, автобусы маршрутов №11, 12 и 19 будут перенаправлены через остановки «Улица Папанинцев», «Дворец Культуры Железнодорожников» и «Улица Малкова».

В ведомстве просят пассажиров учесть изменения в расписании и планировать свои поездки заранее.

Фото: Пермский транспорт





Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.