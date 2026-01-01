В Перми вандалы повредили Сад соловьёв Экоактивисты обратились к пермякам за помощью

Фото: «Сад соловьёв у речки Уинки», vk.com/uinka

В Перми неизвестные вандалы испортили имущество одного из самых любимых мест отдыха горожан — Сада соловьёв. После майских праздников экоактивисты обнаружили на территории сада горы мусора, осколки бутылок, а также сломанный домик для насекомых и прожжённый Круг для медитаций. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на экоактивистов.

Волонтёры самостоятельно прибрали территорию и сделали временную заплатку на круге, однако для полноценного ремонта нужны материалы: пять трёхметровых струганых досок шириной 13 см и толщиной 2,5 см. Также требуется восстановить домик для насекомых.

В комментариях к посту экоактивистов жители города выразили возмущение произошедшим и предложили оборудовать Сад соловьёв системой видеонаблюдения. По словам активистов, такая мера действительно необходима, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем, однако пока у них нет возможности реализовать эту идею. Они надеются на поддержку со стороны горожан и властей, чтобы сохранить уникальное природное пространство.

Экоактивисты обратились к пермякам с просьбой помочь с материалами для ремонта и поддержать инициативу по защите Сада соловьёв.

