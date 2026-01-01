На мужчину в Перми завели дело о госизмене за перевод денег украинским военным Ведутся следственные действия Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Перми мужчина стал фигурантом уголовного дела о госизмене за финансовую помощь украинским военным. Его деятельность была пресечена УФСБ России по Пермскому краю во взаимодействии с УФСБ России по Пензенской области.

В отношении подозреваемого возбуждено дело по ст. 275 УК РФ «Государственная измена». Максимальная санкция за преступление по ней предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.

«Подозреваемый, находясь на территории Перми, будучи несогласным с проведением ВС РФ специальной военной операции на территории Украины, осуществил перевод денежных средств на криптовалютный кошелёк, используемый в целях сбора денежных средств для оказания финансовой помощи украинским вооруженным формированиям», — рассказали в пресс-службе УФСБ Прикамья.

Сейчас специалисты проводят следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия. Дополнительные случаи противоправной деятельности фигуранта уголовного дела и обстоятельства, имеющие значение для расследования, документируются.

В ведомстве отмечают, что все лица, давшие согласие на оказание содействия противнику, будут установлены и понесут наказание.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.