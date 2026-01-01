Из-за работ на коллекторе на шоссе Космонавтов в Перми просел асфальт Движение транспорта у Хмелей ограничено по направлению из аэропорта

Министерство транспорта Пермского края

У д. Хмели на ш. Космонавтов в Перми просел асфальт, из-за чего движение транспорта пришлось временно ограничить до одной полосы по направлению из аэропорта. Как сообщает краевой минтранс, причиной повреждения полотна стали работы на канализационном коллекторе.

«Причина — просадка асфальта. Одно из предприятий производило работы на канализационном коллекторе. При выполнении работ под дорогой произошло разрушение старой трубы коллектора, и образовалась просадка грунта и асфальта», — рассказали в ведомстве.

В данный момент для обеспечения безопасности дорожного движения локально закрыли две полосы из трёх: среднюю и автобусную. Повреждённый участок дороги оградили, чтобы провести срочные аварийно-восстановительные работы. Пермяков просят с пониманием отнестись к ситуации и учитывать информацию при планировании поездок.

