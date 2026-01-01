В Прикамье расширяют возможности летней занятости для подростков Будут доступны почти 3 тысячи вакансий Поделиться Твитнуть

В Пермском крае активно готовятся к летнему трудоустройству старшеклассников и студентов. На заседании регионального правительства под руководством губернатора Дмитрия Махонина 15 мая краевые власти обсудили, как создать больше рабочих мест для молодёжи, чтобы ребята могли не только заработать, но и получить первый профессиональный опыт.

По словам министра труда и соцразвития Павла Фокина, в регионе стартует традиционный проект «Хочу работать». В этом году подросткам предложат почти 3 тыс. вакансий: от подсобных работ и благоустройства до работы администраторами, помощниками воспитателей, вожатыми, а также в сфере торговли и общественного питания. На портале «Работа России» размещено более 20 тыс. предложений, из которых около 6 тыс. не требуют образования.

Все работодатели проходят проверку на предмет официального оформления и соблюдения трудовых гарантий. Для подростков предусмотрена доплата из краевого бюджета — 5750 руб. (с учётом отработанного времени). В 2026 году минимальная зарплата с учётом МРОТ и районного коэффициента составит не менее 31 157 руб.

В девяти муниципалитетах края действуют проекты «Трудовой отряд главы», где ребята выполняют полезные для территории работы. В этом году в них примут участие более 3 тыс. подростков. Также студенты колледжей пройдут производственную практику на промышленных предприятиях, а ученики профильных классов Чусового смогут попробовать себя в разных профессиях — от металлургии до медицины и работы вожатым.

Второй этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» будет посвящён именно летней занятости. Он пройдёт 26 июня в Перми и других городах края. Здесь подростки смогут лично пообщаться с работодателями и выбрать подходящее место работы.

Специалисты напоминают: прежде чем соглашаться на подработку, важно убедиться в её безопасности и обратиться в Кадровый центр «Работа России» для проверки работодателя.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.