В Пермском крае зафиксирован рост спроса на новые кроссоверы и внедорожники В лидерах по популярности — HAVAL, LADA, GAC Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В январе-апреле 2026 года спрос на новые кроссоверы и внедорожники в Пермском крае увеличился на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные «Новому компаньону» предоставили в «Авито Авто». Средняя стоимость нового автомобиля в этом сегменте составила 3,1 млн руб.

Наибольший интерес у покупателей вызывают автомобили брендов HAVAL, LADA, GAC, Belgee и Geely. Среди моделей в топе — HAVAL Jolion (2,6 млн руб.), HAVAL M6 (2,2 млн руб.) и LADA Niva Travel (1,6 млн руб.). В десятку самых популярных также вошли LADA Niva Legend, Belgee X70, HAVAL H3, Belgee X50, GAC GS8, Geely Monjaro и Changan UNI-S.

Топ-10 популярных моделей SUV в Пермском крае:

Эксперты отмечают, что спрос на автомобили марок Belgee и GAC вырос более чем в три раза, а интерес к JAECOO увеличился более чем вдвое. Также значительный рост показали Geely (+39%) и LADA (+31%).

За год цены на некоторые модели снизились. Например, Belgee X70 теперь стоит 2,8 млн руб., JAECOO J7 — 3,3 млн руб., HAVAL M6 — 2,2 млн руб., Geely Atlas — 3,8 млн руб., а HAVAL H3 — 3 млн руб.

В апреле 2026 года рынок новых SUV в Пермском крае вырос на 20% по сравнению с прошлым годом, а количество предложений о продаже увеличилось на 38,8%. По словам Артёма Хомутинникова, руководителя продаж направления «Новые авто» в "Авито", популярность кроссоверов и внедорожников — это глобальный тренд, который подтверждается и на международных автосалонах.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.