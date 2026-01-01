Прокуратура выявила нарушения при ремонте улицы Восстания в Перми

Сотрудники прокуратуры Мотовилихинского района Перми провели осмотр улично-дорожной сети и на ул. Восстания обнаружили проблемы с дорожным покрытием (колейность). Она создаёт угрозу безопасности дорожного движения. Об этом пишет «Рифей».

По результатам проверки директору МКУ «Пермблагоустройство» было вынесено представление.

После рассмотрения акта прокурорского реагирования все выявленные нарушения были устранены. Дорожное покрытие на проблемных участках было восстановлено для снижения риска аварий.

