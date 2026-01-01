В Перми 16-летний подросток задержан по подозрению в публичном оправдании терроризма Молодой человек признал вину

Фото: пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю

Как сообщили в СУ СКР по Прикамью, в Перми 16-летний юноша задержан по подозрению в публичном оправдании и пропаганде терроризма.

По данным следствия, с октября 2025-го по январь 2026 года он, будучи администратором канала в мессенджере, распространял информацию, оправдывающую террористическую идеологию и призывающую к подражанию. В своих публикациях он использовал текстовые сообщения, видео и фотоматериалы, которые должны были убедить других в привлекательности и допустимости терроризма.

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Пермскому краю выявили преступление, после чего следователи СК России задержали юношу в порядке ст. 91 УПК РФ. Суд, по ходатайству следствия, заключил его под стражу.

Сейчас следователи допрашивают свидетелей, изучают изъятые у подозреваемого компьютер и телефон, а также назначают судебные экспертизы.

На допросе юноша признал свою вину в полном объёме.

Расследование продолжается.

