На севере Прикамья простились с участником СВО Виталием Штаревым Он погиб в декабре прошлого года

Фото предоставлено администрацией Красновишерского округа

В Красновишерском округе 15 мая проводили в последний путь гвардии ефрейтора Виталия Штарева, погибшего во время боевых действий специальной военной операции на территориях Украины. Об этом сообщается на официальной странице муниципалитета в соцсетях.

Виталий Штарев был убит 15 декабря 2025 года при выполнении боевых задач. Обстоятельства его гибели не уточняются.

Бойца похоронили с воинскими почестями на кладбище Красновишерска.

Местные власти выразили родным и близким погибшего.

