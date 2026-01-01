На севере Прикамья простились с участником СВО Виталием Штаревым
Он погиб в декабре прошлого года
В Красновишерском округе 15 мая проводили в последний путь гвардии ефрейтора Виталия Штарева, погибшего во время боевых действий специальной военной операции на территориях Украины. Об этом сообщается на официальной странице муниципалитета в соцсетях.
Виталий Штарев был убит 15 декабря 2025 года при выполнении боевых задач. Обстоятельства его гибели не уточняются.
Бойца похоронили с воинскими почестями на кладбище Красновишерска.
Местные власти выразили родным и близким погибшего.
