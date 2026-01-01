В Пермской крае основали новый монастырь
Священный Синод принял решение об основании нового монастыря на территории Пермской епархии. Это произошло 14 мая зафиксировано в Журнале № 42. Об этом сообщили в Пермской митрополии.
Новый монастырь, посвященный Владимирской иконе Божией Матери, будет располагаться в п. Протасы Пермского муниципального округа.
На заседании Священного Синода матушка Александра (Рыбакова) была назначена игуменией этого монастыря.
