В Пермской крае основали новый монастырь

фото с сайта Пермской митрополии

Священный Синод принял решение об основании нового монастыря на территории Пермской епархии. Это произошло 14 мая зафиксировано в Журнале № 42. Об этом сообщили в Пермской митрополии.

Новый монастырь, посвященный Владимирской иконе Божией Матери, будет располагаться в п. Протасы Пермского муниципального округа.

На заседании Священного Синода матушка Александра (Рыбакова) была назначена игуменией этого монастыря.

