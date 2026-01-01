За 14 мая в Прикамье потушили девять пожаров Есть погибший и травмированные

МЧС России по Пермскому краю

За четверг, 14 мая, в Пермском крае удалось потушить девять пожаров. Три из них произошли в Перми, два — в Соликамском муниципальном округе, а по одному — в Пермском, Верещагинском, Карагайском и Чусовском муниципальных округах. В результате пожаров есть пострадавшие и погибший, сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Для предотвращения новых возгораний 14 мая 303 профилактические группы, состоящие из 672 человек, обошли 3138 жилых домов, проинструктировали 5586 человек по мерам пожарной безопасности и распространили 4502 памятки.

При возникновении пожара жителей Прикамья просят немедленно звонить по телефонам «01», «101» или «112».

