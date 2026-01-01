В Перми изменили маршрут межмуниципальных автобусов № 344 и 442а Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

Из-за ремонтных работ на ул. Пушкина в Перми до специального распоряжения временно изменены маршруты межмуниципальных автобусов: № 344 (Театр-Театр — п. Юг) и № 442а (Театр-Театр — п. Мулянка), об этом сообщили в Министерстве транспорта Пермского края.

При движении из Перми от остановки «Театр-Театр» автобусы будут следовать таким образом: после «Центрального рынка» они поедут по ул. Революции до Комсомольского проспекта, проехав мимо остановок «Муравейник» и «Кинотеатр Октябрь». Затем движение продолжится по обычному маршруту.

В обратном направлении путь останется прежним.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.