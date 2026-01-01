Суды в Прикамье приостановили работу девяти точек общепита Нарушения в них выявили специалисты Роспотребнадзора

Олег Антонов

С 1 марта 2025-го по 15 мая 2026 года Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю провело 631 контрольную проверку и выдало 353 предписания об устранении выявленных нарушений.

Были направлены в суды 484 дела по ч. 1 ст. 19.7.5-1 КоАП РФ, из которых мировые судьи рассмотрели 306 дел. В результате 171 предприниматель был привлечён к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 1 млн 066,1 тыс. руб., а 135 получили предупреждения.

В ходе проверок также были выявлены нарушения обязательных требований при работе объектов общественного питания, которые не уведомили соответствующие органы о начале своей деятельности. По другим статьям КоАП РФ, таким как нарушение санитарного законодательства, неисполнение предписаний (ст. 19.5) и воспрепятствование проведению проверок (ст. 19.4.1), Управление и суды вынесли 80 решений о штрафах на сумму 551 тыс. руб. и 6 предупреждений.

Суды приостановили деятельность 9 объектов общественного питания за выявленные нарушения обязательных требований.

