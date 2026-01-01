Арест счетов стимулировал пермскую компанию выплатить долг по зарплате

Константин Долгановский

Судебные приставы помогли пермячке вернуть более 380 тыс. руб. заработной платы, сообщили в ГУФССП России по Пермскому краю.

В 2020 году женщина устроилась продавцом-консультантом в компанию, занимающуюся продажей товаров и лекарств для животных. Вскоре её повысили до исполняющей обязанности заведующей ветеринарной аптекой. По трудовому договору она должна была работать пять дней в неделю по восемь часов, но из-за нехватки персонала ей приходилось брать дополнительные смены и выходить на работу в свой отпуск. Переработки не оплачивались. Утомившись работать без выходных по 11 часов в день, женщина по своей инициативе уволилась. Однако вопрос о выплате вознаграждения за сверхурочную работу остался нерешённым.

Тогда пермячка обратилась в суд, который рассчитал недополученные ею деньги и обязал компанию выплатить задолженность.

В отдел судебных приставов по Свердловскому району ГУФССП России по Пермскому краю поступил исполнительный документ о взыскании долга по зарплате, компенсации за задержку выплат и морального вреда на сумму более 380 тыс. руб. Руководство компании было уведомлено о возбуждении исполнительного производства и предупреждено о возможных штрафах за несвоевременную выплату. Для защиты прав пострадавшей и ускорения погашения задолженности судебные приставы арестовали банковские счета компании. В результате принятых мер вся сумма задолженности была взыскана.

