Власти Перми потратят 1 млрд рублей на капремонт трёх детсадов и четырёх школ Дороже всего обойдутся работы в детском саду по ул. Коломенской, 5а

Константин Долгановский

Администрация Перми планирует провести закупки по разработке проектной документации и капитальному ремонту трёх детских садов и четырёх школ.

Как следует из документа (есть в распоряжении «Нового компаньона»), общая сумма на проведение работ составляет более 1 млрд руб. Заказчиком работ выступит МКУ «Управление технического заказчика».

Отремонтировать планируется детский сад №377 (ул. Коломенская, 5а) — 237,5 млн руб.; детский сад №175 (ул. Воркутинская, 78) — 220,7 млн руб.; детский сад №404 (ул. Профессора Дедюкина, 6а) — 213,1 млн руб.; школу №61 (ул. Николая Островского, 46а) — 116,1 млн руб.; школу №131 (ул. Александра Пархоменко, 2) — 108,2 млн руб.; школу №37 (ул. Маршала Толбухина, 33) — 70,6 млн руб.; гимназию №8 (ул. Закамская, 39) — 61,8 млн руб.

