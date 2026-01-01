В зданиях для ЕДДС Перми монтируют утеплитель

Администрация Перми

Мэр Перми Эдуард Соснин в рамках строительного штаба проконтролировал ход капитального ремонта административных зданий по ул. Профессора Дедюкина, 14.

В зданиях, построенных в 1980-х годах, будет располагаться МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Перми» (ЕДДС), чья оперативно-дежурная смена круглосуточно принимает обращения от горожан и координирует действия экстренных служб.

В настоящее время на площадке выполняются работы по монтажу утеплителя и демонтажу старых конструкций и инженерных систем.

«Впереди предстоит полное обновление. Мы приведём здания в соответствие с нормативами, заменим инженерные сети и создадим современные рабочие места для сотрудников. Работы идут по плану. Следующим этапом будет ремонт крыш, внутренняя отделка помещений, установка окон и благоустройство прилегающей территории», — рассказал мэр.

Проект реализуется в рамках муниципальной программы «Безопасный город».

