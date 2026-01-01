Власти Перми начали проверять кондиционеры в общественном транспорте Пермяки жалуются на духоту в салонах

Константин Долгановский

С наступлением тёплых дней в Перми усилили контроль работы кондиционеров в автобусах и трамваях. Ежегодные проверки проводят сотрудники городского департамента. Они направлены на обеспечение комфортных условий для пассажиров в летний период, сообщили в пресс-службе мэрии.

По установленным правилам, кондиционеры должны включаться, если температура на улице превышает +20°C. В случае несоблюдения этого требования контролёры фиксируют нарушение. Для объективной оценки используются специальные приборы, измеряющие температуру и скорость воздушного потока в салоне. На основании выявленных нарушений перевозчикам выписываются штрафы.

Чтобы повысить эффективность контроля, в городе внедряется система удалённого мониторинга. Датчики, расположенные у воздуховодов, передают данные о работе кондиционеров в диспетчерский центр МКУ «Гортранс». Сейчас такая система установлена более чем в половине автобусов, и в дальнейшем планируется охватить все городские маршруты.

Отметим, проблема с духотой в общественном транспорте Перми возникает ежегодно. Жители массово жалуются в соцсетях на неработающие кондиционеры и на водителей, которые их не включают в салоне.

