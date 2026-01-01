В продаже личных вещей признались 84% жителей Перми

«Авито» опросило жителей Перми о продаже личных вещей. Оказалось, что 84% пермяков хотя бы раз продавали что-то своё, причём женщины делали это чаще. Об этом пишет газета «Пятница».

Большинство людей (48%) впервые продали что-то во взрослом возрасте, 18% — в студенческие годы, а 28% — ещё в подростковом возрасте. Чаще всего продавали одежду (26%) и технику (26%). Мужчины больше склонны продавать технику, а женщины — одежду.

35% нашли первого покупателя через знакомых, 29% — через сайты объявлений.

Средний доход с первой продажи составил 1700 руб.: 45% респондентов заработали до 500 руб., 17% — от 500 до 1 тыс. руб., а 20% — от 1 до 3 тыс. руб.

Женщины потратили вырученные деньги на одежду и продукты, а мужчины — на развлечения и технику.

Почти половина опрошенных (49%) продолжает заниматься перепродажей: 17% делают это регулярно, а 33% — время от времени.

