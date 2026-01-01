В Пермском политехе для выпускников отменили госэкзамены

Олег Антонов

В мае 2026 года учёный совет Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) принял решение отменить государственные экзамены для выпускников. Это было сделано для того, чтобы оптимизировать учебную нагрузку студентов и позволить им сосредоточиться на подготовке к защите выпускной квалификационной работы (ВКР). Теперь итоговая аттестация будет включать только защиту ВКР. Об этом пишет 59.ru.

Напомним, в 2020 году Минобрнауки РФ уже заявляло, что вузы имеют право отменять госэкзамены. Конкретные формы проведения итоговой аттестации определяются образовательными организациями самостоятельно, в соответствии с требованиями стандартов направления подготовки. Если стандарт допускает возможность итоговой аттестации в форме ВКР, университет может принять решение об отказе от госэкзамена без согласования с министерством.

