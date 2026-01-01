Легкоатлетка из Прикамья завоевала «золото» Чемпионата России Поделиться Твитнуть

фото: ЦСП Пермского края

Спортсменка из Пермского края Екатерина Петренко завоевала «золото» Чемпионата России по лёгкой атлетике в дисциплине «бег по шоссе» в полумарафонской дистанции (21,1 км).

Чемпионат страны среди спортсменов с нарушением слуха прошёл в Санкт-Петербурге. Петренко финишировала со временем 1:17:17.

Екатерина Петренко — выпускница Чайковского государственного института физической культуры. Она мастер спорта международного класса, член сборной команды России.

В 2021 года она стала чемпионка мира в беге на 1500м, 2021-2022 годах — неоднократная чемпионка и призер Чемпионата России в беге на 1500 м, 3000 м, 5000 м, 10000 м.

Тренируется легкоатлетка у Александра Попова.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.