В Прикамье число доступных для покупки новых квартир снизилось до 2,6 тысячи Осенью лотов было на 19% больше

Константин Долгановский

Эксперты системы мониторинга и аналитики недвижимости bnMAP.pro провели анализ предложения новостроек в Пермском крае за 17 месяцев (с января 2025-го по май 2026 года) и раскрыли важные тенденции.

Так, средняя стоимость квадратного метра в новостройках увеличилась с 136,5 тыс. руб. в январе 2025-го до 148,9 тыс. руб. в мае 2026-го, что составляет рост на 9% за 17 месяцев. Наиболее значительный рост наблюдался летом 2025 года, когда цены достигли 150-151 тыс. руб. После этого они скорректировались и стабилизировались в пределах 145-149 тыс. руб.

Средняя стоимость квартиры в новостройке также возросла: с 6,5 млн руб. в начале 2025 года до 7,4 млн руб. к маю 2026-го. Это увеличение составило около 14%, что эквивалентно дополнительному платежу в размере около 900 тыс. руб.

Количество доступных для покупки квартир в новостройках менялось в течение периода. Наименьшее количество лотов было отмечено в апреле 2025 года — 2,3 тыс., а наибольшее — в октябре 2025-го — 3,2 тыс. К маю 2026 года количество лотов снова сократилось, до 2,6 тыс. Динамика предложения была неравномерной: периоды роста (на 22,4% в апреле-мае 2025-го и на 17,5% летом 2025-го) чередовались с умеренными спадами осенью и в начале 2026 года.

