В Перми ремонт повреждённого беспилотником дома закончат на следующей неделе Жильцы смогут вернуться в свои квартиры

Администрация Перми

В Перми продолжается восстановление квартир, пострадавших в результате атаки украинского беспилотника. Как сообщил вице-премьер правительства края Андрей Алякринский, все внешние работы и остекление дома по ул. Новосибирской, 13 уже завершены. Финишные работы по фасаду будут доделаны уже завтра, 16 мая. Об этом он заявил на заседании регионального правительства.

По его словам, с понедельника, 18 мая, специалисты приступят к ремонту внутренней отделки двух квартир, которые больше всего пострадали от удара. Ожидается, что к концу следующей недели все восстановительные работы будут полностью завершены, и жильцы смогут вернуться в свои квартиры.

После доклада чиновника губернатор Пермского края отдельно отметил, что важно сделать всё возможное, чтобы люди как можно быстрее смогли вернуться в своё жильё.

Напомним, 7 мая Пермский край подвергся атаке БПЛА. В результате одного из попаданий в многоэтажке по ул. Новосибирской, 13 были повреждены остекление, кровля над третьим подъездом и чердачные перекрытия. Вечером того же дня большинству жильцов разрешили вернуться домой, за исключением одной квартиры, где работы по восстановлению заняли больше времени.

