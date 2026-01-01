В Прикамье работодателя обязали выплатить компенсацию травмированному сотруднику

Прокуратура Пермского края

В Верещагинском районе Пермского края прокуратура провела проверку по обращению работника сельскохозяйственного предприятия. В ходе проверки было установлено, что в процессе работы сотруднику был причинён лёгкий вред здоровью из-за несоблюдения работодателем требований охраны труда, однако работодатель не принял мер по возмещению морального вреда пострадавшему.

Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, по результатам проверки директору предприятия было внесено представление. Нарушения были оперативно устранены. Работнику выплатили компенсацию морального вреда в размере 50 тыс. руб. Виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. В отношении должностного лица, отвечающего за охрану труда на предприятии, возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 3 и 4 ст. 5.27.1 КоАП за нарушение государственных нормативных требований охраны труда.

Материалы дел направлены в Государственную инспекцию труда в Пермском крае для дальнейшего рассмотрения.









