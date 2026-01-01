В Перми 15 мая температура воздуха поднимется до +27 градусов В выходные станет ещё жарче

Константин Долгановский

В Пермском крае 14 мая температура воздуха поднялась выше +20°С, а на юге регионах достигла +25…+26°С, сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

Самое теплое место — Чайковский, где температура поднялась до +26,4°С. В Перми было +24°С.

В пятницу, 15 мая, ожидается поступление теплого воздуха с юга, что сократит облачность, особенно на юге края. Осадков не предполагается. Днем температура поднимется до +23…+28°С. В Перми ожидается +25…+27°С.

В субботу облачность продолжит уменьшаться, а температура повысится на 1-3°С по сравнению с пятницей.

Ученые не исключают, что в Перми началось метеорологическое лето, но окончательный вывод можно будет сделать через 5-6 дней, учитывая интенсивность и продолжительность следующего похолодания.

