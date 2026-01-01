В Краснокамске к суду привлечён местный житель, обвинённый в мошенничестве с субсидиями Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Следователи ОМВД России «Краснокамский» завершили расследование уголовного дела против ранее несудимого 25-летнего мужчины. Его обвиняют в мошенничестве при получении субсидий.

По данным следствия, подозреваемый подал заявление в профильное ведомство о предоставлении субсидии на открытие бизнеса. Он планировал заниматься дезинсекцией и акарицидными обработками. На основании представленных документов ему выделили 350 тыс. руб. государственной помощи. Однако полученные деньги он потратил на личные нужды, не связанные с предпринимательской деятельностью.

Во время следствия в отношении мужчины была выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Сейчас материалы дела направлены в суд для дальнейшего рассмотрения.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.