Ставшая жертвой мошенников пермячка смогла через суд вернуть себе квартиру Женщину вынудили продать жильё в 2023 году

Пермский краевой суд

Пермский краевой суд встал на сторону женщины, которую обманом лишили единственной квартиры. Судебная коллегия по гражданским делам рассмотрела спор между пострадавшей и новым владельцем жилья, который приобрёл квартиру по договору купли-продажи.

Как сообщили в пресс-службе суда, в мае 2023 года женщине позвонили мошенники, представившись сотрудниками полиции. Они убедили её, что на её имя пытаются оформить кредит, и под давлением заставили взять займы, продать квартиру и перевести все деньги на так называемые «безопасные счета».

В результате женщина, находясь в состоянии сильного стресса и под влиянием обмана, подписала договор купли-продажи, получила 1,8 млн руб. и сразу же перевела их преступникам.

Осознав, что стала жертвой мошеннической схемы, женщина обратилась в полицию — было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Чтобы вернуть жильё, она подала иск о признании сделки недействительной.

Новый собственник квартиры подал встречный иск: он требовал признать себя добросовестным покупателем, выселить бывшую владелицу и снять её с регистрационного учёта.

Кировский районный суд Перми удовлетворил иск женщины: договор купли-продажи признали недействительным, право собственности на квартиру вернули прежней владелице. Иск нового собственника отклонили. При этом женщину обязали вернуть покупателю 1,8 млн руб. — сумму, которую он заплатил за квартиру.

Не согласившись с решением, новый владелец подал апелляцию и потребовал провести повторную психолого-психиатрическую экспертизу, утверждая, что первая была проведена с нарушениями.

Краевой суд назначил повторную экспертизу, которая подтвердила: в момент сделки женщина не могла осознавать значение своих действий и руководить ими из-за сильного внешнего давления со стороны мошенников.

В итоге Пермский краевой суд оставил решение районного суда в силе: квартира возвращена женщине, а апелляция покупателя отклонена. Суд особо отметил: если воля продавца была искажена обманом или давлением, добросовестность покупателя не имеет юридического значения.

