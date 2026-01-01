В Прикамье простятся с погибшим на СВО 25-летним гранатомётчиком Церемония прощания с Артёмом Филипповым состоится 16 мая

фото предоставлено администрацией Кизеловского муниципального округа

Администрация Кизеловского муниципального округа с глубоким прискорбием извещает о гибели на специальной военной операции гвардии рядового Артёма Филиппова 2000 г.р. Он служил помощником гранатомётчика в мотострелковом отделении. Мужчина был убит в мае 2025 года.

Церемония прощания состоится 16 мая в 11:00 у Памятника воинам-кизеловцам, участвовавшим в Великой Отечественной войне.

Власти выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.

