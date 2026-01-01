В Прикамье введут ограничения на продажу алкоголя в период «последних звонков»

Виктор Михалев

В Пермском крае на время проведения "последних звонков" будут введены ограничения на продажу алкоголя, сообщает ВЕТТА.

Школы региона запланировали мероприятия на 26 мая. В этот день розничная продажа алкогольной продукции будет запрещена. Однако рестораны, кафе и бары смогут продавать спиртное открыто.

За нарушение запрета предусмотрены штрафы: для должностных лиц — от 20 до 40 тыс. руб., для юридических лиц — от 100 до 300 тыс. руб.

