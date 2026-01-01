В Перми прошел этносубботник Поделиться Твитнуть

В Перми впервые прошел этносубботник — благотворительная акция по благоустройству, объединившая представителей различных национальных культур, религиозных объединений, общественных организаций, молодежных движений и волонтерских отрядов. Всего в мероприятии приняли участие свыше 200 человек.

Акция состоялась в рамках проекта «Пермь в порядке» и была приурочена к трем значимым датам: 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, Году единства народов России и Году добровольчества. Участники собрались у мемориала «Скорбящая» на территории Егошихинского некрополя, чтобы почтить память предков и навести порядок на воинских захоронениях и прилегающей территории.

В ходе практической части участники распределились по секторам некрополя для проведения уборки. Экскурсоводы сопровождали волонтеров, рассказывая об истории захоронений и судьбах известных пермяков. Особое внимание было уделено участку с могилами воинов, павших в годы Великой Отечественной войны: здесь глава города вместе с добровольцами привел в порядок территорию и возложил цветы.

Итогом акции стала уборка 92 мешков мусора и благоустройство исторической территории.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.