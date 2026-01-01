Выпускник пермского вуза Дмитрий Щербинин назначен заместителем министра обороны РФ

Выпускник пермского вуза Дмитрий Щербинин назначен заместителем министра обороны РФ. Он окончил Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ). По данным пресс-службы вуза, в 2003 году он получил диплом с отличием, сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Профессиональный путь Дмитрия Щербинина начался в оборонно-промышленном комплексе: с 1999 по 2005 год он трудился на предприятиях отрасли. Затем более десяти лет, до 2017 года, специалист работал в коммерческих компаниях, занимающихся информационными технологиями.

Следующим этапом карьеры стала государственная служба: Щербинин возглавил департамент технологического развития и цифровой экономики в экспертном управлении при Администрации Президента РФ. Позднее он занимал должность заместителя руководителя секретариата первого вице-премьера страны.

В Министерстве обороны Дмитрий Щербинин начинал с позиции советника руководителя ведомства. В 2025 году он был назначен начальником Главного управления цифрового и технологического развития Минобороны России.

На новом посту заместитель министра будет отвечать за цифровую трансформацию военного ведомства и формирование единой цифровой среды. В числе ключевых задач — внедрение на тактическом уровне системы ситуационной осведомленности и поддержки принятия решений командирами «СВОД», призванной повысить эффективность управления войсками.

