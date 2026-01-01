Россельхознадзор выявил нарушения маркировки семян в магазинах Прикамья

Фото сгенерировано нейросетью

С начала года Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю усилило контроль оборота семенного материала на территории региона. На 14 мая 2026 года было объявлено 14 предостережений собственникам продукции за реализацию семян сельскохозяйственных растений без полной информации на упаковке, предусмотренной законодательством РФ.

Очередные нарушения выявлены 6 мая в ходе трех выездных обследований торговых точек в Пермском муниципальном округе. В ассортименте магазинов «Садко», «Дачник» и «Товары для дома и дачи», расположенных в с. Култаево и п. Верхние Муллы, инспекторы обнаружили пакетированные семена овощных культур, не соответствующие требованиям семеноводческого законодательства.

Речь идет о семенах томатов сортов «Ассоль» и «Баловень судьбы», белокочанной капусты «Рапидион F1» и «Добродей», огурцов «Зозуля F1», а также моркови «Нантская красная». На упаковке указанной продукции отсутствовала обязательная маркировка: ботаническое наименование вида на латинском языке.

Подобные нарушения противоречат положениям ФЗ «О семеноводстве», а также утвержденному Порядку реализации и транспортировки семян сельскохозяйственных растений, который регламентирует содержание ярлыков (этикеток) на таре при продаже и перевозке семенного материала.

8 мая 2026 года индивидуальным предпринимателям Наконечной Н.В., Дьяковой О.Н. и Михайловой С.С., осуществляющим реализацию семян, вручены предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований в области семеноводства. В случае повторного выявления аналогичных нарушений к виновным лицам могут быть применены административные меры.









